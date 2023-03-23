Из-за протестов культурная столица Европы Париж превращается в крупную свалку
Из-за забастовки работников коммунальных служб Париж стал самым грязным городом Европы, сообщает Евроньюс.
В знак протеста против пенсионной реформы мусорные контейнеры в многомиллионном городе перестали вывозить и Париж начал превращаться в свалку.
Антисанитария может привести к возникновению условий для нетипичных в наше время эпидемий.
Забастовку продолжают не только работники служб вывоза мусора она несколько недель длится в железнодорожной компании SNCF.
Профсоюзы Франции снова призвали к действиям по всей стране в этот четверг.
А в среду, помимо нефтеперерабатывающих заводов, которые были парализованы в течение нескольких недель, протестующие также заблокировали порт Марселя.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Диана Мудреченко
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