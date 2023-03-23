Из-за протестов культурная столица Европы Париж превращается в крупную свалку

Из-за забастовки работников коммунальных служб Париж стал самым грязным городом Европы, сообщает Евроньюс.

В знак протеста против пенсионной реформы мусорные контейнеры в многомиллионном городе перестали вывозить и Париж начал превращаться в свалку.

Антисанитария может привести к возникновению условий для нетипичных в наше время эпидемий.

Забастовку продолжают не только работники служб вывоза мусора она несколько недель длится в железнодорожной компании SNCF.

Профсоюзы Франции снова призвали к действиям по всей стране в этот четверг.

А в среду, помимо нефтеперерабатывающих заводов, которые были парализованы в течение нескольких недель, протестующие также заблокировали порт Марселя.