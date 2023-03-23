Страны Африки и Латинской Америки приняли проект по восстановлению 300 000 км рек

Страны Африки и Латинской Америки выступили в четверг, 23 марта, с «исторической» инициативой по восстановлению 300 000 километров рек к 2030 году, а также озер и водно-болотных угодий, деградировавших в результате деятельности человека.

Проект по решению пресноводной проблемы возглавляет коалиция правительств, в которую, в частности, входят Колумбия, Демократическая Республика Конго, Мексика и Габон.

Инициатива направлена ​​на восстановление к 2030 году 300 000 километров рек, что примерно составляет «семь оборотов вокруг Земли», и 350 миллионов гектаров водно-болотных угодий, что примерно равно площади Индии, объявили в пресс-релизе ООН по водным ресурсам в Нью-Йорке.