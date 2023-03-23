Vodafone заработал 4,9 миллиарда за счет продажи акций Vantage
Vodafone передала свои акции Vantage Towers, дочерней компании по производству радиомачт, новому холдингу и получила миллиардные доходы.
Vodafone получит 4,9 миллиарда евро и теперь будет владеть 64 процентами материнской компании Oak Holdings, сообщила телекоммуникационная группа в четверг в Лондоне.
Чистая выручка может увеличиться до 6,6 млрд евро к концу июня, если консорциум Global Infrastructure Partners и KKR, владеющий Oak Holdings, решит увеличить свою долю до 50 процентов.
Акции Vodafone и Vantage Towers умеренно выросли после появления новостей.
Oak Holdings планирует исключить Vantage Towers из списка примерно через два года после первоначального листинга. Акционеры должны получить 32 евро за акцию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Диана Мудреченко
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