Vodafone заработал 4,9 миллиарда за счет продажи акций Vantage

Vodafone передала свои акции Vantage Towers, дочерней компании по производству радиомачт, новому холдингу и получила миллиардные доходы.

Vodafone получит 4,9 миллиарда евро и теперь будет владеть 64 процентами материнской компании Oak Holdings, сообщила телекоммуникационная группа в четверг в Лондоне.

Чистая выручка может увеличиться до 6,6 млрд евро к концу июня, если консорциум Global Infrastructure Partners и KKR, владеющий Oak Holdings, решит увеличить свою долю до 50 процентов.

Акции Vodafone и Vantage Towers умеренно выросли после появления новостей.

Oak Holdings планирует исключить Vantage Towers из списка примерно через два года после первоначального листинга. Акционеры должны получить 32 евро за акцию.