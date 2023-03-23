Сальдо: ВС РФ остаются на позициях в Новой Каховке и по всему левобережью Днепра

Временно исполняющий обязанности Херсонской области Владимир Сальдо в своём Tg-канале прокомментировал опубликованную Генштабом ВСУ информацию о том, что подразделения ВС РФ якобы покинули Новую Каховку.

Сальдо заявил, что данная информация не соответствует действительности, так как все подразделения Вооружённых сил Российской Федерации остаются на занимаемых позициях в городе Новая Каховка, где расположена Каховская гидроэлектростанция.

Кроме того, Чиновник подчеркнул, что подразделения российской армии остаются также на своих местах во всех пунктах дислокации на левом берегу реки Днепр в Херсонской области.