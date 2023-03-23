Невеста в гневе совершила два преступления в день свадьбы и все из-за неудачной прически

В день торжества невеста из Верхней Франконии совершила сразу несколько преступлений и попала в полицейский участок.

32-летняя невеста рассердилась на своего парикмахера и сбежала из салона не зплатив ни цента.

Явно нервничая она затем села за руль и не справилась с управлением. В итоге врезалась в машину того самого парикмахера, которому не заплатила несколько минут назад.

Как рассказали в полиции региона, оба случая стали поводом для возбуждения уголовных дел.

Правда, полиция сообщила, что хотя преступную невесту пришлось задержать для составления протокола, но на ход бракосочетания это не повлияло.

По версии следствия, в субботу женщина отказалась платить повышенную цену за свадебную прическу.

Вместо этого она оставила деньги за обычные прически и в гневе ретировалась.

Один из свидетелей рассказал, как женщина в фате и с высокой прической въехала на своей машине в другую припаркованную машину, а затем уехала с места аварии.