Картину Бэнкси «Утро настало» снесли вместе с домом на котором она находилась

Загадочный британский уличный художник в среду опубликовал в своем аккаунте в Instagram несколько изображений , на которых оказалась одна из его малоизвестных работ на фасаде заброшенного дома.

Вы можете видеть очертания мальчика, который, кажется, стоит у окна и отодвигает занавеску из гофрированного железа. Рядом с ним виден силуэт кота. Сюжет называется незамысловато: "Утро настало".

Но на одном из снимков также видно, что фасада уже нет. Рядом с завалами находятся экскаватор, контейнер и мужчина в спасательном жилете и каске.

Как оказалось дом снесли и работа Бэнкси осталась теперь только в воспоминаниях на фото. Подрядчик конечно же не знал, что было на стене.