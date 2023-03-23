Картину Бэнкси «Утро настало» снесли вместе с домом на котором она находилась

2023-03-23 21:30

Загадочный британский уличный художник в среду опубликовал в своем аккаунте в Instagram несколько изображений , на которых оказалась одна из его малоизвестных работ на фасаде заброшенного дома.

Вы можете видеть очертания мальчика, который, кажется, стоит у окна и отодвигает занавеску из гофрированного железа. Рядом с ним виден силуэт кота. Сюжет называется незамысловато: "Утро настало".

Но на одном из снимков также видно, что фасада уже нет. Рядом с завалами находятся экскаватор, контейнер и мужчина в спасательном жилете и каске.

Как оказалось дом снесли и работа Бэнкси осталась теперь только в воспоминаниях на фото. Подрядчик конечно же не знал, что было на стене.

  • Изображение статьи

    По сообщению британского информационного агентства PA, здание представляет собой старый фермерский дом в городке Херн-Бей в английском графстве Кент. 

    Местный новостной сайт KentOnline со ссылкой на компанию по сносу сообщил, что работы на здании 16 века начались только во вторник.
     