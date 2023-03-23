Дачный эксперт рассказал, какой должна быть вода для полива рассады

Правильный полив - это не только объем воды и частота процедур. Важно понимать, какой водой нельзя поливать посадки.

Вода должна быть комнатной температуры - 20-25 градусов. До полива ей надо отстояться несколько дней, чтобы все вредные примеси осели на дно.

Нельзя поливать рассаду в дневное время, особенно при ярком солнце. Воду надо лить так, чтобы она не попадала на листья и побеги.

Важно, чтобы поливочные процедуры были регулярными и умеренными: много воды плохо, недостаток - тоже плохо.

Избыток приведет к болезни, при дефиците воды образуется корка на поверхности земли, через которую растение не может дышать.

Водопроводную воду сразу брать нельзя, в ней есть примеси, особенно опасен хлор. Отстаиваем 2-3 дня.

Полезна дождевая и талая вода. В такой воде мало солей, много кислорода.

Нельзя брать холодную воду ниже 20 градусов тепла, иначе у растений будет стресс, который затормозит рост.

Холодная вода может вызвать болезни, в ней гибнут полезные почвенные микроорганизмы. Корни не могут нормально впитывать питательные элементы.

Горячая вода для поливов тоже плоха. Если она выше 40 градусов, то у рассады будут ожоги. Кипяченую брать не надо, в ней мало кислорода.

Если берется дождевая или талая вода, то нужно избегать мест возле предприятий и автодорог.