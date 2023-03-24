Вашингтон не готов исключать Кубу из своего черного списка, заявил Энтони Блинкен

США не готовы исключать Кубу из своего черного списка стран, поддерживающих терроризм, заявил в четверг, 23 марта, глава американской дипломатии Энтони Блинкен.

«Мы не планируем исключать их из списка», — сказал Энтони Блинкен, отвечая на вопрос об этом во время слушаний в комитете по иностранным делам в Палате представителей, где доминирует республиканская оппозиция.

Бывший президент США Дональд Трамп положил конец политике открытости в отношении Кубы, инициированной его предшественником Бараком Обамой, и в январе 2021 года снова включил страну в черный список.

По прибытии в Белый дом в 2021 году президент Джо Байден пообещал пересмотреть политику США в отношении Кубы, но его риторика ужесточилась после антиправительственных протестов на острове в июле 2021 года.

Помимо списка о поддержке терроризма, Куба фигурирует в другом списке стран, нападающих на свободу вероисповедания.

Несмотря на это, две страны возобновили обсуждение вопросов международной преступности и миграции. Недавно Кубу посетила делегация США высокого уровня.