Вашингтон не готов исключать Кубу из своего черного списка, заявил Энтони Блинкен
США не готовы исключать Кубу из своего черного списка стран, поддерживающих терроризм, заявил в четверг, 23 марта, глава американской дипломатии Энтони Блинкен.
«Мы не планируем исключать их из списка», — сказал Энтони Блинкен, отвечая на вопрос об этом во время слушаний в комитете по иностранным делам в Палате представителей, где доминирует республиканская оппозиция.
Бывший президент США Дональд Трамп положил конец политике открытости в отношении Кубы, инициированной его предшественником Бараком Обамой, и в январе 2021 года снова включил страну в черный список.
По прибытии в Белый дом в 2021 году президент Джо Байден пообещал пересмотреть политику США в отношении Кубы, но его риторика ужесточилась после антиправительственных протестов на острове в июле 2021 года.
Помимо списка о поддержке терроризма, Куба фигурирует в другом списке стран, нападающих на свободу вероисповедания.
Несмотря на это, две страны возобновили обсуждение вопросов международной преступности и миграции. Недавно Кубу посетила делегация США высокого уровня.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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