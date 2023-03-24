В Совете ООН по правам человека заявили, что Китай хочет заставить замолчать уйгурского активиста

Китай в четверг (23 марта) попытался помешать известному уйгурскому активисту выступить перед Советом ООН по правам человека, поскольку он потребовал, чтобы этот орган срочно рассмотрел серьезные обвинения в нарушениях прав человека против Пекина.

Проживающий в Германии президент Всемирного уйгурского конгресса Долкун Иса выступил во время общих прений в Совете.

Он сказал, что серьезность обвинений против Китая «требует немедленного вмешательства и неотложного внимания Совета».

Иса ссылается на ряд недавних докладов, в том числе доклад бывшего Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в которых говорится о преступлениях против человечности в отношении уйгуров и других меньшинств, мусульман в Синьцзяне.

Как только он начал говорить, представитель Китая в зале Мао Ицзун в знак протеста попросил слова.

«У нас есть основания оспаривать квалификацию спикера», — сказал он, настаивая на том, что Долкун Иса «не является представителем НПО, не говоря уже о правозащитнике».

«Это скорее антикитайский, сепаратистский элемент», — отметил Мао Ицзун.

«Позволить ему заниматься сепаратистской деятельностью в рамках Совета было бы серьезным нарушением целей и принципов Устава ООН, а также правил процедуры Совета по правам человека», — заявил дипломат.

Председатель Совета Вацлав Балек подчеркнул, что НПО могут свободно выбирать спикеров, которые будут представлять их во время дебатов, и позволил Долкуну Исе закончить свое выступление.

Долкун Иса был приглашен неправительственной организацией Global Human Rights Defence.