Одиннадцать человек погибли в результате полицейской операции недалеко от Рио-де-Жанейро
По сообщениям местных СМИ, в четверг, 23 марта, в ходе полицейской операции в фавеле недалеко от Рио-де-Жанейро были убиты по меньшей мере одиннадцать человек, в том числе лидер банды наркоторговцев из северной Бразилии.
«Операция в комплексе Сальгейру, расположенном в Сан-Гонсалу, бедном пригороде Рио, была направлена на поимку укрывшихся там членов Comando Vermelho из штата Пара», — заявила полиция, подтвердив операцию.
В полиции добавили, что на конец дня операция все еще продолжалась.
Comando Vermelho — одна из главных преступных организаций Бразилии, очень активно занимающаяся незаконным оборотом наркотиков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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