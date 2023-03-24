Одиннадцать человек погибли в результате полицейской операции недалеко от Рио-де-Жанейро

По сообщениям местных СМИ, в четверг, 23 марта, в ходе полицейской операции в фавеле недалеко от Рио-де-Жанейро были убиты по меньшей мере одиннадцать человек, в том числе лидер банды наркоторговцев из северной Бразилии.

«Операция в комплексе Сальгейру, расположенном в Сан-Гонсалу, бедном пригороде Рио, была направлена ​​на поимку укрывшихся там членов Comando Vermelho из штата Пара», — заявила полиция, подтвердив операцию.

В полиции добавили, что на конец дня операция все еще продолжалась.

Comando Vermelho — одна из главных преступных организаций Бразилии, очень активно занимающаяся незаконным оборотом наркотиков.