Береговая охрана Италии спасла около 750 мигрантов
Итальянская береговая охрана спасла около 750 мигрантов с двух перегруженных рыбацких лодок в Средиземном море.
В четверг утром катер с 295 мигрантами на борту был перехвачен в международных водах у побережья южного итальянского региона Калабрия, сообщила Береговая охрана.
Мигрантов посадили на патрульные катера и увезли в безопасное место.
Во второй половине дня береговая охрана спасла около 450 мигрантов с другого судна, терпящего бедствие примерно в 100 морских милях к востоку от сицилийского города Сиракузы.
В Италии уже несколько недель обсуждают прибытие тысяч мигрантов, которые пробираются из Африки через Средиземное море в Италию на лодках.
По официальным данным, с начала января в стране уже зарегистрировано более 20 000 "лодочных мигрантов" — в предыдущие два года их было около 6 000 за это же время.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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