Береговая охрана Италии спасла около 750 мигрантов

Итальянская береговая охрана спасла около 750 мигрантов с двух перегруженных рыбацких лодок в Средиземном море.

В четверг утром катер с 295 мигрантами на борту был перехвачен в международных водах у побережья южного итальянского региона Калабрия, сообщила Береговая охрана.

Мигрантов посадили на патрульные катера и увезли в безопасное место.

Во второй половине дня береговая охрана спасла около 450 мигрантов с другого судна, терпящего бедствие примерно в 100 морских милях к востоку от сицилийского города Сиракузы.

В Италии уже несколько недель обсуждают прибытие тысяч мигрантов, которые пробираются из Африки через Средиземное море в Италию на лодках.

По официальным данным, с начала января в стране уже зарегистрировано более 20 000 "лодочных мигрантов" — в предыдущие два года их было около 6 000 за это же время.