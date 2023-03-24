Протестующие во Франции подожгли здание мэрии города Бордо

Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжают набирать все большие обороты.

Протестующие во Франции становятся все жестче и жестче. С поджога автомобильных покрышек и самих автомобилей они перешли на цели "покурпнее",

Так, в Бордо люди подожгли здание местной мэрии. Всего по последним данным 23 марта в протестах против пенсионной реформы, по данным МВД, приняли участие около миллиона человек.

Примечательно, что всего за сутки до этого людей на улицы вышло в два раза меньше.