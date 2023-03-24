Власти Украины не будут изымать у людей оружие до окончания боевых действий

Министр внутренних дел Украины высказался об изъятии оружия у населения страны.

Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко прокомментировал наличие стрелкового оружия у огромного количества людей из числа населения страны.

По заявлению главы правоохранителей Украины, власти не планируют изымать оружие у людей до полного окончания боевых действий.

"Власти Украины не будут до завершения боевых действий изымать у населения оружие, которое было роздано", - заявил Игорь Клименко.

Напомним, что большинство единиц оружия, которое есть у населения страны, было роздано бойцам территориальной обороны различных регионов.