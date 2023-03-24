Конгресс США потребовал от главы Tiktok Шоу Зи Чу избавиться от китайских акционеров

Глава Tiktok Шоу Зи Чу был встречен с глубоко укоренившимся недоверием и неприятием во время опроса в Конгрессе США.

Во время пятичасового слушания депутаты с редким единством подчеркнули, что предыдущих шагов по изоляции данных США из приложения для коротких видео от китайской материнской компании Bytendace им недостаточно. Ключевой темой четверга стала собственность.

«Tiktok должен стать американской компанией с американскими ценностями и разорвать связи с Коммунистической партией Китая», — заявил депутат-демократ Даррен Сото.

Республиканец Марианет Миллер-Микс также подчеркнула, что технологии других платформ социальных сетей, таких как Facebook, Instagram или Twitter, были «разработаны в США в соответствии с руководящими принципами США в соответствии с законами США о защите данных».

Со своей стороны, Шоу Цзы Чу сослался на проблемы американских платформ с защитой данных, такие как скандал Facebook вокруг Cambridge Analytica.

Tiktok подчеркивает, что не является дочерней компанией китайской группы, поскольку Bytedance на 60 процентов принадлежит западным инвесторам, а официальная штаб-квартира компании находится на Каймановых островах в Карибском море.

Его критики возразили на это тем, что китайский бизнес владееет 20 процентами контроля над компанией, благодаря большему праву голоса и что у Bytedance большая штаб-квартира в Пекине.

По сообщениям СМИ, правительство США требует от соцсети отделения от китайских акционеров.

Tiktok выразил разочарование ходом слушаний, на которых Шоу Цзы Чу часто прерывали депутаты.

Тем не менее глава Tiktok пытался убедить депутатов в надежности плана под названием «Проект Техас». Данные пользователей из США должны храниться на серверах в США, а доступ к ним должен быть ограничен и контролироваться. Это также означает, что каждое обновление приложения проверяется американской компанией-разработчиком программного обеспечения Oracle, прежде чем оно попадет к пользователям.