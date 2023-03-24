Глава МВД Польши назвал условие открытия границы с Беларусью

Польша назвала условия, при которых будет открыт пограничный пункт пропуска "Бобровники".

Министр внутренних дел Польши Марьюш Каминьски в эфире радиостанции RFM24 назвал условие, при котором Варшава вновь откроет пункт пропуска "Бобровники" на границе с Беларусью.

По словам Каминьского, для открытия "Бобровников" белорусские власти должны освободить ранее осужденного члена союза Поляков Анджея Почебута.

Также он заявил, что Польша будет крайне жестко реагировать на любые агрессивные шаги Беларуси в отношении Польши.

Отметим, что официальная версия польских властей о закрытии "Бобровников" заключалась в аресте Почебеута. При этом несногиим ранее вскрылась коррупционная структура в "Бобровниках", в которой были замешаны десятки человек, в том числе и работник польской таможни.