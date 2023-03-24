Костомарову ампутировали теперь и пальцы левой руки из-за гангрены

Именитый фигурист Роман Костомарова перенес новую операцию, лишившись пальцев на кисти теперь уже левой руки. Медики приняли такое решение из-за прогрессирующей гангрены.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров теперь лишился и пальцев на левой руке. Конечность давно внушала медикам опасения.

Третий месяц подряд спортсмен находится в реанимации. До этого ему уже ампутировали стопы обеих ног, голени и пальцы правой руки.

К сожалению, очередной операции избежать не удалось, так как гангрена прогрессирует.

Общее состояние Романа также оставляет желать лучшего. Легкие знаменитости работают не на полную, да и наблюдается сбой в функционировании почти всех систем организма.