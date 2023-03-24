Depeche Mode выпустила первый альбом в новом составе

Легендарная группа "Depeche Mode" выпустила первый альбом "Memento Mori", выступая дуэтом. В прошлом году из жизни ушел участник коллектива Энди Флетчере.

Поклонники полагают, что легендарный музыкальный коллектив "Depeche Mode" выпустил свой первый сборник композиций под названием"Memento Mori" в память об умершем в 2022 году Энди Флетчере.

Теперь группа выступает в составе Мартина Ли Гора и Дэйва Гаана. Новый альбом стал первым, участия в котором не принимал Флетчере.

Сборник включает в себя 12 треков, среди которых "Ghost Again", который уже известен фанатам.

Релиз альбома есть в цифровом формате и на всевозможных иных носителях, даже на виниловой пластинке.