Depeche Mode выпустила первый альбом в новом составе
2023-03-24 09:59
Легендарная группа "Depeche Mode" выпустила первый альбом "Memento Mori", выступая дуэтом. В прошлом году из жизни ушел участник коллектива Энди Флетчере.
Поклонники полагают, что легендарный музыкальный коллектив "Depeche Mode" выпустил свой первый сборник композиций под названием"Memento Mori" в память об умершем в 2022 году Энди Флетчере.
Теперь группа выступает в составе Мартина Ли Гора и Дэйва Гаана. Новый альбом стал первым, участия в котором не принимал Флетчере.
Сборник включает в себя 12 треков, среди которых "Ghost Again", который уже известен фанатам.
Релиз альбома есть в цифровом формате и на всевозможных иных носителях, даже на виниловой пластинке.
Опубликовано: Наталья Гончарова