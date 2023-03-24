Климова выложила в Сеть снимок старшего сына от Петренко
2023-03-24 10:11
Актриса Екатерина Климова поделилась в Сети фото своего старшего наследника Матвея, которого родила от Игоря Петренко.
Актриса Екатерина Климова редко делится снимками своих детей, особенно старшего сына Матвея от брака с Игорем Петренко.
На этот раз знаменитость решила сделать исключение, выложив целую серию фотографий с 17-летним наследником.
-
Поклонники отнеслись к инициативе звездной матери похвастаться красавцем-сыном позитивно, отметив, что подросток взял от родителей лучшие черты их внешности.
Напомним, что всего детей у Екатерины четверо, а двоих она родила, будучи замужем за Петренко.
Опубликовано: Наталья Гончарова