Брежнева снова дала повод думать, что разводится с Меладзе

Некоторое время назад общественность бурно обсуждала расставание Веры Брежневой с Константином Меладзе, после все утихло. Сейчас певица вновь заставила фанатов думать, что разводится с мужем.

Сведения о том, что исполнительница Вера Брежнева и музыкальный продюсер Константин Меладзе разводятся, "гуляет" по Сети давно, но ни один из супругов никак не высказывались на этот счет.

В настоящее время информация о разрыве между возлюбленными вспыхнула с новой силой.

Оказывается, Брежнева выпустила новую композицию на украинском языке "Такi ми люди", которую написал для нее отнюдь не Меладзе, как было ранее.

Именно данный факт заставил думать, что между знаменитостями разлад.

В клипе на новую песню Вера предстала в образе брюнетки с каре.