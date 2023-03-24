Блогер Харламов пополнил список иностранных агентов РФ

Статус иноагента теперь обрел и блогер Илья Варламов, который совсем недавно сообщил, что переехал жить за границу.

Минюст России признал теперь иноагентом и блогера Илью Варламова, который публиковал в Сети ролики на тему путешествий и предметов архитектуры.

Звезда интернета незадолго до этого объявил, что переехал на ПМЖ за границу.

Варламов ведет собственный блог на Ютубе, посвящая посты в том числе политике, ситуации в РФ и за ее пределами.

Знаменитость высказывается в адрес российской власти в негативном ключе.

Примечательно, что в 2010 году Илья числился в списке журналистов Кремля.