Новая эволюция человекоподобного робота Digit от Agility Robotics

Новая версия Digit является улучшенной по сравнению с предыдущей. Робот высотой 175 см имеет вес 65 кг. У робота теперь появилась голова с камерами стереоскопического зрения.

Он способен переносить до 16 кг и работать до 16 часов в сутки без подзарядки.

Digit может передвигаться по любому типу местности благодаря шарнирным опорам и датчикам, которые позволяют ему адаптироваться к окружающей среде. Он может подниматься и спускаться по лестнице, преодолевать препятствия и избегать столкновений.

Его также можно сложить пополам, чтобы компактно хранить в багажнике автомобиля. Digit предназначен для совместной работы с людьми в таких областях, как доставка посылок, инвентаризация запасов или проверка инфраструктуры.

На выставке электроники CES 2020 американский стартап Agility Robotics объявил, что его двуногий робот Digit поступил в открытую продажу.

Первые два экземпляра робота уже куплены компанией Ford — она отрабатывает на них последний этап доставки товаров в домовладения покупателей.

Но в конце марта 2021 года компания опубликовала видео, на котором робот Digit совершает полностью автономную прогулку возле офиса компании. Перед испытанием сотрудники Agility Robotics задали ему маршрут в виде GPS-меток в форме логотипа компании.