Хмельницкую осудили за совместное фото с Белым, покинувшего РФ и выступающего против СВО
Актриса Алена Хмельницкая имела неосторожность разместить в Сети снимок со своим коллегой Анатолием Белым, известным антироссийской позицией.
Соотечественники обрушили гнев на голову известной актрисы Алены Хмельницкой.
Дело в том, что та посмела опубликовать в своих социальных сетях совместное фото с коллегой по экрану и сцене Анатолием Белым, который славится своими высказываниями против российской власти.
Оказывается, артистка была в зрительном зале Тель-Авива, на сцене которого играл Белый.
Актер предстал перед зрителями в спектакле "Я здесь". Хмельницкая призналась, что действие на сцене настолько впечатлило, что та плакала.
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Под совместным с Белым снимком Хмельницкая написала, что счастлива обнять коллегу и побывать на постановке с его участием.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Тарас Медведев
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