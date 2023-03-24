Хмельницкую осудили за совместное фото с Белым, покинувшего РФ и выступающего против СВО

2023-03-24 11:07

Актриса Алена Хмельницкая имела неосторожность разместить в Сети снимок со своим коллегой Анатолием Белым, известным антироссийской позицией.

Соотечественники обрушили гнев на голову известной актрисы Алены Хмельницкой.

Дело в том, что та посмела опубликовать в своих социальных сетях совместное фото с коллегой по экрану и сцене Анатолием Белым, который славится своими высказываниями против российской власти.

Оказывается, артистка была в зрительном зале Тель-Авива, на сцене которого играл Белый.

Актер предстал перед зрителями в спектакле "Я здесь". Хмельницкая призналась, что действие на сцене настолько впечатлило, что та плакала.

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    Под совместным с Белым снимком Хмельницкая написала, что счастлива обнять коллегу и побывать на постановке с его участием.