Дочь Пригожина подрабатывает таксистом
Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная вынуждена работать таксистом.
Наследница Иосифа Пригожина Даная в последнее время активно общается с подписчиками в социальных сетях.
Молодая женщина поразила признанием, что из-за того, что семье не хватает средств, она должна подрабатывать таксистом.
Недавно родив, Даная не стала засиживаться в декрете. Супруг Евгений, с которым она живет уже год и от которого родила наследника, неудачно упал и ему поставили сотрясение мозга. Работать пока мужчина не может.
Выручать семью в ситуацию пришлось молодой маме, которая хочет, чтобы муж до конца восстановился. Она также занимается съемками и получает доход от рекламы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Тарас Медведев
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