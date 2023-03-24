Дочь Пригожина подрабатывает таксистом

Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная вынуждена работать таксистом.

Наследница Иосифа Пригожина Даная в последнее время активно общается с подписчиками в социальных сетях.

Молодая женщина поразила признанием, что из-за того, что семье не хватает средств, она должна подрабатывать таксистом.

Недавно родив, Даная не стала засиживаться в декрете. Супруг Евгений, с которым она живет уже год и от которого родила наследника, неудачно упал и ему поставили сотрясение мозга. Работать пока мужчина не может.

Выручать семью в ситуацию пришлось молодой маме, которая хочет, чтобы муж до конца восстановился. Она также занимается съемками и получает доход от рекламы.