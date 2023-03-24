Экономист Цутида предупредил Украину, что продолжая боевые действия, страна загоняет себя в долговую яму

Экономист из Японии Есукэ Цутида заявил, что бесконечно растущий долг украинского государства будет иметь в будущем очень неприятные последствия.

Японский финансовый аналитик Есукэ Цутида убежден, что рост долга Украины из-за боевых действий, будет иметь огромные негативные последствия для государства.

Экономика страны терпит огромные потери из-за постоянных военных нужд.

В минувшем, 2022 году задолженность украинского государства перед другими странами составила 128 000 000 000 долларов.

Цутида считает, что зависимость Украины от других государств слишком велика. Страны Запада уже планируют свести эти расходы к минимуму.

Эксперт убежден, что такое поведение страны чревато тем, что она загоняет себя в долговую яму, выкарабкаться из которой будет очень и очень сложно.