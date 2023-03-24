Галкин продолжает издеваться над российскими знаменитостями, отпуская шутки в их адрес с американской сцены
На этот раз от Максима Галкина досталось Григорию Лепсу, Ларисе Долиной и Олегу Газманову.
Сатирик Максим Галкин гастролирует по городам США, радуя зрителей шутками о своих бывших соотечественниках.
На этот раз комик высмеял возраст таких артистов, как Григорий Лепс, Лариса Долина и Олег Газманов в свете создания теми организации по поддержке юных дарований.
Эту ассоциацию Галкин назвал "Судорога", так как средний возраст создателей 70 лет.
Ранее сообщалось, что юморист сыронизировал над популярной композицией "Встанем", которую исполняет Shaman, заявив, что в Гаагском суде исполнитель будет петь "Сядем".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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