Баллотирующийся на пост президента Турции Догу Перинчек согласился с тем, что Крым и четыре новых региона вошли в состав России на законных основаниях.

Днём пятницы, 24 марта, возглавляющий турецкую политическую фракцию "Родина" и являющийся кандидатом на должность президента Турции Догу Перинчек публично заявил, что считает Крым, Донецкую и Луганскую Народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области частью Российской Федерации.

Известно, что Перинчек является потенциально одним из главных конкурентов Тайипа Эрдогана на президентских выборах, однако ему необходимо быстро собрать сто тысяч подписей для выдвижения своей кандидатуры. 14 марта действующий президент страны Эрдоган также официально подал в ЦИК заявку на участие в гонке за пост национального лидера.

Характерно, что в 2014 году после присоединения крымского полуострова к России Тайип Эрдоган не признал легитимность референдума в регионе и вхождения данных территорий в состав РФ, отметив, что расценивает Крым часть Украины. После начала спецоперации Эрдоган осудил боевые действия в Украине, но продолжил находиться в партнёрских отношениях как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским.

30 сентября 2022 года по итогам референдума к России были присоединены ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, однако Тайип Эрдоган также не признал законность вхождения данных территорий в состав РФ. Вместе с тем Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги в посредничестве по урегулированию украинского конфликта.

В частности, в Турции были заключена зерновая сделка по вывозу зерна из Украины, произведён обмен Виктора Медведчука на украинских военнопленных и достигнуты соглашения о выводе российских военных с Киевского и Черниговского направлений.