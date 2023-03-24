Серябкина выложила фото в Сеть в прозрачном платье, через которое все видно

Экс-солистка группы "Серебро" поделилась своим снимком с поклонниками, где позирует в платье-сетке, выставляющем прелести знаменитости напоказ.

Исполнительница Ольга Серябкина никогда не отличалась особой скромностью.

На этот раз звезда сцены позировала фотографам в платье-сетке, через которое хорошо просматриваются аппетитные формы знаменитости.

Туфли на шпильке и распущенные волосы селебрити стали завершением образа.

Фанаты один за одним расхвалили свою любимицу, назвав ее идеальной, сексуальной, роскошной женщиной.

До этого Серябкина демонстрировала свою фигуру в обтягивающем топе после того, как сильно похудела.