Серябкина выложила фото в Сеть в прозрачном платье, через которое все видно
2023-03-24 13:30
Экс-солистка группы "Серебро" поделилась своим снимком с поклонниками, где позирует в платье-сетке, выставляющем прелести знаменитости напоказ.
Исполнительница Ольга Серябкина никогда не отличалась особой скромностью.
На этот раз звезда сцены позировала фотографам в платье-сетке, через которое хорошо просматриваются аппетитные формы знаменитости.
Туфли на шпильке и распущенные волосы селебрити стали завершением образа.
Фанаты один за одним расхвалили свою любимицу, назвав ее идеальной, сексуальной, роскошной женщиной.
До этого Серябкина демонстрировала свою фигуру в обтягивающем топе после того, как сильно похудела.
Опубликовано: Наталья Гончарова