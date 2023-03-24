США обещают выделить $49 млрд на обеспечение безопасности водоснабжения и санитарии

В среду Соединенные Штаты объявили, что в течение следующих нескольких лет потратят 49 миллиардов долларов на проекты по улучшению водной безопасности и санитарной инфраструктуры в стране и за рубежом.

Вашингтон обнародовал это обязательство, включающее в себя фонды и инициативы, которые были запущены ранее, на Конференции ООН по водным ресурсам, которая открылась сегодня в Нью-Йорке.



Большая часть инвестиций будет осуществляться на территории США в рамках планов администрации демократа Джо Байдена по совершенствованию водной инфраструктуры страны и улучшению водоснабжения в неблагополучных общинах.



В настоящее время, по данным Белого дома, более двух миллионов американцев не имеют доступа к чистой воде в своих домах, а четверть домохозяйств, подключенных к частным колодцам, имеют загрязнения в воде, причем некоторые группы населения, например, коренное население, страдают гораздо больше.



За пределами США объявленные инвестиции в основном сосредоточены в 22 странах с высоким приоритетом, 16 из которых находятся в Африке к югу от Сахары, но также включают Гватемалу, Гаити, Индию и Филиппины.



"Миллиарды людей во всем мире не имеют безопасной питьевой воды и санитарии или сталкиваются с их регулярной нехваткой", - сказала на объявлении посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.