Женщина арестована за поджог клиники абортов в США

В американском штате Вайоминг была арестована женщина за поджог клиники абортов, открытие которой планировалось через несколько дней.

22-летняя женщина была арестована во вторник отчасти благодаря подсказкам, полученным властями после объявления награды в 10 000 долларов за информацию об этом деле.



В аресте участвовали агенты ФБР, полиции Каспера и Бюро алкоголя, табака и взрывчатых веществ (ATF), говорится в заявлении, опубликованном сегодня прокуратурой США по Вайомингу.



В случае вынесения обвинительного приговора арестованному грозит минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы и максимальное - 20 лет. В результате пожара никто не пострадал.



Событие произошло в мае 2022 года, за несколько дней до запланированного открытия клиники Wellspring Health Access в Каспере, штат Вайоминг. На своем сайте компания Wellspring объясняет, что ее задача - обеспечить доступ к абортам там, где нет других клиник.