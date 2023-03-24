Предупреждение о транквилизаторах после эскалации опасений в штате Массачусетс: Все падают как мухи

Новое предупреждение DEA о "самой смертоносной наркоугрозе, с которой когда-либо сталкивалась наша страна", последовало за растущей обеспокоенностью в Массачусетсе по поводу опасного транквилизатора для животных.

Boston 25 News впервые рассказал о ксилазине, также известном как "транквилизатор" и "наркотик зомби", еще в сентябре.



В понедельник Управление по борьбе с наркотиками США выпустило предупреждение о "резком увеличении оборота фентанила, смешанного с ксилазином".



Анестетик, разрешенный для ветеринарного применения у крупных животных, не является опиоидом.



Это означает, что "Наркан", важнейший инструмент спасения жизней в условиях опиоидной эпидемии, не может обратить вспять его действие.



Последние данные финансируемой штатом программы совместного отслеживания в Массачусетсе показывают, что около трети незаконного предложения наркотиков в Новой Англии содержит ксилазин.



"Все падают как мухи", - говорит Уилл Ривис из Бостона. "Я знаю немало людей, которые, скорее всего, скончались из-за этого нового вещества. Дальше будет только хуже. Еще больше людей умрет".