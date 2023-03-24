УВКБ ООН и Национальная служба обучения объединяют усилия для мигрантов в Колумбии

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Национальная служба обучения (SENA) подписали в среду соглашение о предоставлении образования, обучения и доступа к достойной занятости.

Целью соглашения, говорится в заявлении УВКБ ООН и SENA, является содействие доступу к обучению, сертификации трудовых навыков и возможностям трудоустройства и предпринимательства посредством механизмов и действий, способствующих выходу на рынок труда и обучению, а также доступу к базовой экономической стабильности.



"Это соглашение позволяет нам работать с беженцами и иммигрантами, которые прибывают в страну и нуждаются в работе, чтобы выжить", - заявила представитель УВКБ ООН в Колумбии Мирей Жирар, отметив, что благодаря легализации мигрантов и беженцев "мы можем гарантировать, что они смогут работать легально, быть защищенными и вносить вклад в экономику".



С другой стороны, генеральный директор SENA Хорхе Лондоньо сказал, что этот альянс важен "потому что он признает работу, которую возглавляемая им организация проводит "со всеми теми, кто был вынужден эмигрировать в другие страны".