Вьетнам может воспротивиться дипломатическому обновлению отношений с Вашингтоном

Стремление США улучшить отношения с Вьетнамом в этом году наталкивается на сопротивление Ханоя.

Стремление США улучшить отношения с Вьетнамом в этом году наталкивается на сопротивление Ханоя, поскольку, по мнению экспертов, Китай может расценить этот шаг как враждебный в период напряженных отношений между сверхдержавами - Пекином и Вашингтоном.



Соединенные Штаты надеются улучшить отношения в этом году, который в идеале должен совпасть с 10-летием всеобъемлющего партнерства с Вьетнамом в июле.



Соединенные Штаты являются крупным инвестором во Вьетнаме, и на этой неделе страна приняла крупнейшую в истории бизнес-миссию США.



Хотя эта страна является крупнейшим экспортным рынком Вьетнама, в настоящее время она находится в третьем эшелоне дипломатических партнеров Ханоя. В высший эшелон входят Китай, Россия, Индия и Южная Корея, а во второй эшелон, к которому хочет присоединиться Вашингтон, входят европейские страны и Япония.



Официальное повышение уровня связей в этом году "больше не считается реалистичным", - сказал Флориан Фейерабенд, представитель во Вьетнаме немецкого Фонда Конрада Аденауэра.