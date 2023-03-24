Киану Ривз покалечил коллегу во время съемок картины "Джон Уик"

Голливудский актер Киану Ривз разбил голову каскадеру на съемках фильма "Джон Уик". Данный проект артист назвал травмоопасным.

Киану Ривз признался, что на съемках картины "Джон Уик" сильно досталось каскадерам.

Селебрити не стал скрывать, что не один съемочный день экшена заканчивался вызовом неотложки.

Одному из бедолаг актер разбил голову, другой угодил под колеса авто да так, что потребовалась госпитализация.

Ривз не стал скрывать, что работа над фильмов требует от артистов физических усилий, но, к счастью, во время съемок все проявляют заботу друг о друге.