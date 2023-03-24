Рэп-исполнитель Афроман подал в суд на полицейских, которые провели обыск в его доме

Семь сотрудников правоохранительных органов подали в суд на рэп-исполнителя Afroman, обвинив его в неправомерном использовании в своих музыкальных клипах кадров полицейского рейда.

Четыре помощника, два сержанта и детектив из офиса шерифа округа Адамс подали иск в начале этого месяца, заявив о вторжении в частную жизнь.

Другие сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в рейде, не названы в качестве истцов.



Истцы утверждают, что рэпер, настоящее имя которого Джозеф Форман, взял кадры их лиц, полученные во время рейда в августе 2022 года, и использовал их в музыкальных клипах и социальных сетях без их согласия.

По их словам, это причинило им "душевные страдания, смущение, насмешки, потерю репутации и унижение".



Истцы требуют всю прибыль, полученную Форманом от использования их персон. Сюда входят доходы от песен, музыкальных клипов и билетов на концерты, а также от продвижения бренда "Afroman" Формана, под которым он продает пиво, марихуану, футболки и другие товары.

Они также требуют судебного запрета на снятие всех видео и постов, содержащих их персоны.