Пентагон расследует упущения в проверке безопасности Boeing для Air Force One

Министерство обороны США тщательно изучает вопрос о том, почему сотрудники компании Boeing Co работали на нынешних и будущих самолетах Air Force One без удостоверений безопасности.

14 марта компания Boeing обнаружила, что полномочия "Yankee White" примерно 250 сотрудников, работающих на самолетах Air Force One, истекли, что подтвердили ВВС и Boeing.



По словам представителей ВВС и Boeing, все работники сохранили действующие совершенно секретные допуски. Однако дополнительный допуск Yankee White требуется для лиц, занимающихся вопросами, связанными с президентским самолетом.



В четверг об этом впервые сообщила газета Wall Street Journal.



Проблема затрагивает сотрудников, работающих на нынешнем президентском воздушном флоте, а также на самолетах следующего поколения Air Force One, известных соответственно как VC-25A и VC-25B.



"Когда компания Boeing обнаружила эту административную проблему, мы быстро уведомили ВВС, и, в координации с ВВС, мы временно приостановили доступ к зонам VC-25A и VC-25B для тех сотрудников компании Boeing, которых это коснулось", - заявил представитель компании Boeing.