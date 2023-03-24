Модель воссоздала "культовый" образ Хантер Шафер для вечеринки Vanity Fair Oscar Party

В этом году на вечеринке Vanity Fair Oscar Party, где многие знаменитости, включая Сиару, Эмили Ратажковски и Алессандру Амбросио, предстали в откровенных нарядах.

Звезды вышли из платьев и облачились в голые платья. Когда актриса фильма "Эйфория" Хантер Шафер стала одной из главных героинь вечера в своем едва заметном образе, модель plus-size и создательница контента Стелла Уильямс почувствовала вдохновение воссоздать его.



Уильямс рассказала Yahoo Life, что она заметила тенденцию к созданию откровенных образов во время прибытия знаменитостей и была в восхищении от того, как женщины демонстрируют свое тело в различных стилях. Ей стало интересно, каково это - увидеть, как "большая девочка" делает то же самое.



В наряде Хантер было что-то такое, что мне понравилось, и я подумала: "Мне нужно увидеть себя в этом", - говорит она о топе с перьями и белой юбке макси, в которую Шафер облачилась от Лоу Роуч.



Уильямс собрала все необходимое для создания образа и даже использовала в качестве топа перо, которое осталось у нее после участия в "анти-Victoria's Secret" показе мод в 2019 году - момент, который, по ее словам, стал поворотным в ее путешествии за любовью к себе.