Американский судья постановил выплатить $1,68 млрд семьям погибших в результате взрыва в Бейруте в 1983 году

В федеральный судья в Нью-Йорке обязал центральный банк Ирана выплатить 1,68 миллиарда долларов членам семей военнослужащих, погибших в 1983 году при взрыве автомобиля в казарме морской пехоты США в Ливане.

Окружной судья США Лоретта Преска заявила, что федеральный закон от 2019 года лишил Банк Маркази, центральный банк Ирана, суверенного иммунитета от иска, который направлен на исполнение судебного решения против Ирана за оказание материальной поддержки нападавшим.



В иске также названа люксембургская компания Clearstream Banking SA, которая хранит активы на клиентском счете.

Материнская компания Clearstream, Deutsche Boerse AG, заявила в среду, что рассматривает возможность обжалования решения.