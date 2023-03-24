Астероид размером с небоскреб 25 марта подойдет к Земле ближе, чем Луна

Астероид, в три раза превышающий по размерам тот, что взорвал окна в Челябинске, Россия, в 2013 году, пронесется мимо Земли на расстоянии вдвое меньшем, чем Луна, в субботу (25 марта).

К счастью, астероид, известный как 2023 DZ2, пронесется мимо нашей планеты на чистой скорости 17 426 миль/ч (28 044 км/ч), сообщает EarthSky. Наблюдатели с телескопами размером 6 дюймов (15 см) или больше имеют возможность увидеть космический камень вечером в пятницу (24 марта) из Северного полушария.

Проект "Виртуальный телескоп" также покажет прямую трансляцию астероида в 19:30 EDT в субботу (23:30 UTC).



По данным EarthSky, при наблюдении в телескоп из Северного полушария астероид будет выглядеть как медленно движущаяся звезда над юго-восточным горизонтом, к востоку от созвездий Ориона, Большого и Малого Каниса.

Его ближайшее сближение произойдет в 3:52 EDT (19:52 UTC) 25 марта.