Дик Ван Дайк получил "незначительные травмы" в автомобильной аварии, сообщает CNN

Полиция Малибу (Калифорния, США) подтвердила CNN, что 97-летний актер Дик Ван Дайк получил "незначительные травмы" в автокатастрофе неделю назад.

15 марта звезда таких фильмов, как "Мэри Поппинс" (1964) и "Читти Читти Банг Банг" (1968), врезался на своем Lexus LS 500 в дверь в Малибу.



Как сообщает издание TMZ, Ван Дайк объяснил полицейским, что потерял контроль над рулем после того, как его автомобиль заскользил по мокрым улицам промокшего от дождя Лос-Анджелеса.



Парамедики оказали помощь актеру, у которого после столкновения была обнаружена кровь из носа, и он отказался от госпитализации.



Кроме того, СМИ сообщают, что полиция подала запрос в Калифорнийский департамент автотранспорта, чтобы Ван Дайк сдал новый экзамен по вождению в связи с его преклонным возрастом.



В 2013 году Ван Дайк попал в другую аварию, из которой вышел невредимым. Во время движения по автостраде округа Лос-Анджелес его автомобиль внезапно загорелся.