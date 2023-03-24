Гонконг удерживает четвертое место в рейтинге мировых финансовых центров

Гонконг сохранил свое четвертое место в мире в последнем исследовании ведущих международных финансовых центров, поскольку экономика города продолжает восстанавливаться после трех лет ограничений Covid-19.

Город занял четвертое место в 33-м издании полугодового Индекса мировых финансовых центров, подготовленного Китайским институтом развития в Шэньчжэне и лондонским аналитическим центром Z/Yen Partners. Нью-Йорк стал финансовым центром № 1, за ним следуют Лондон и Сингапур.



По словам представителя правительства Гонконга, руководители финансовой индустрии, работающие в Гонконге, более уверены в будущей конкурентоспособности города как международного финансового центра, чем руководители из других городов.



"Ввиду интенсивной международной конкуренции, правительство приняло более энергичный и активный подход к развитию, чтобы продвигать институциональные улучшения и политические инновации, а также активизировать продвижение и рекламу полного возвращения Гонконга к нормальной жизни, чтобы консолидировать наши сильные стороны и постоянно повышать конкурентоспособность Гонконга", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

