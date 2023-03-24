Меладзе удалось избежать статуса иноагента за недостатком доказательств его вины

Валерия Меладзе проверяли после того, как он имел неосторожность продолжить украинский лозунг, пребывая в ОАЭ. Артиста не стали вносить в список иноагентов, так как доказательств его вины оказалось недостаточно.

СК и Генпрокуратура РФ занимались проверкой личности певца Валерия Меладзе после того, как тот, находясь в Дубае, продолжил украинский лозунг "Слава Украине!".

Никаких нарушений в поступках знаменитости обнаружено не было по той причине, что в инстанциях было мало доказательств его вины.

Сообщается, что заявление с требованием проверить исполнителя исходило от организации "Армия защитников Отечества".

Получается, что артист не пополнит стройные ряды иностранных агентов РФ.