Меладзе удалось избежать статуса иноагента за недостатком доказательств его вины
2023-03-24 14:03
Валерия Меладзе проверяли после того, как он имел неосторожность продолжить украинский лозунг, пребывая в ОАЭ. Артиста не стали вносить в список иноагентов, так как доказательств его вины оказалось недостаточно.
СК и Генпрокуратура РФ занимались проверкой личности певца Валерия Меладзе после того, как тот, находясь в Дубае, продолжил украинский лозунг "Слава Украине!".
Никаких нарушений в поступках знаменитости обнаружено не было по той причине, что в инстанциях было мало доказательств его вины.
Сообщается, что заявление с требованием проверить исполнителя исходило от организации "Армия защитников Отечества".
Получается, что артист не пополнит стройные ряды иностранных агентов РФ.
Опубликовано: Наталья Гончарова