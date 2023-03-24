Genesis хочет, чтобы производительность отличала ее электромобили от Hyundai и Kia

Мы являемся большими поклонниками Genesis GV60. Он отлично выглядит, имеет хорошо продуманный интерьер, отлично едет и предлагает много мощности, если вы приобретете версию Performance.

Он может иметь общую платформу с Kia и Hyundai, но мы утверждаем, что это нечто большее, чем просто модернизированный EV6.

По всей видимости, Genesis планирует сделать так, чтобы его электромобили еще больше выделялись на фоне своих корпоративных собратьев, что мы все можем оценить: добавить больше мощности.

В разговоре с Autocar Марк Чой, глава отдела планирования продуктов Genesis, предположил, что совместное использование платформы продолжится в будущем, но производительность станет более важным отличительным фактором для Genesis, а не только высококлассный интерьер.