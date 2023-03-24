В Африке может образоваться новый океан, поскольку континент продолжает раскалываться на части

Новый океан может образоваться в отдаленном будущем после продолжения раскола в Африке, считают исследователи.

"Это единственное место на Земле, где можно изучить, как континентальный разлом превращается в океанический", - сказал Кристофер Мур, докторант Университета Лидса, в интервью The Economic Times.



"Мы видим, что океаническая кора начинает формироваться, потому что она заметно отличается от континентальной коры по своему составу и плотности", - сказал Мур.



Раскол образовался в пустыне Эфиопии, что создает возможность того, что такие страны, как Кения и Уганда, могут обзавестись береговой линией, поскольку в расщелине образуется новый океан.