Песков: в этом году Кремль не будет участвовать в акции «Час земли»

Дмитрий Песков сообщил об отказе Кремля от участия в международной акции "Час земли".

Днём пятницы, 24 марта, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что в этом году администрация Кремля приняла решение отказаться от своего участия в акции "Час земли", которая традиционно организовывалась в стране организацией Всемирный фонд защиты дикой природы (WWF).

По словам Пескова, не так давно данная структура была признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции России, что затрудняет любую её деятельность на территории государства.

Известно, что в 2023 году акция "Час земли" должна состояться 25 марта с 20:30 до 21:30 по московскому времени и подразумевает собой отключение электроэнергии в домовладениях и муниципальных зданиях по всему миру с целью демонстрации желания местного населения повлиять на позитивное будущее планеты.

К настоящему моменту "Час земли" является самой массовой эко-акцией в мире, а впервые такое мероприятие состоялось в 2008 году. Уже в 2021 году в рамках данной акции была отключена подсветка стен московского Кремля, Храма Христа Спасителя телевизионной башни на Останкино и многих других значимых зданий в России.

Примечательно, что администрация Всемирного фонда защиты дикой природы выступает против внесения себя в список иноагентов по решению российского Министерства юстиции и неоднократно заявляла о намерениях ведомства обжаловать в суде данное постановление Минюста.