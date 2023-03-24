Клан Залива: преступная группировка, угрожающая полному миру в Колумбии

Клан Залива, также известный как Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), является крупнейшей преступной группировкой в стране и угрожает мечте правительства о «полном мире».

В интервью EFE на прошлой неделе Верховный комиссар по вопросам мира Данило Руэда определил эту группировку как "группу, которая имеет неполитический характер, но не игнорирует тот факт, что она осуществляет территориальный социальный контроль над обширными районами Колумбии", как он выразился в интервью EFE на прошлой неделе.



Эта группа обладает "большим потенциалом для военного развертывания, поэтому власти классифицируют ее как организованную вооруженную группу", - сказал агентству EFE аналитик Диего Алехандро Рестрепо из Фонда мира и примирения (Pares).



По оценкам, "Клан Залива" насчитывает от 8 000 до 9 000 членов и действует в 14 из 32 департаментов страны, где в основном занимается торговлей наркотиками, вымогательством, незаконной добычей полезных ископаемых и контрабандой мигрантов.