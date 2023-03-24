Мужчина из Техаса погиб после того, как познакомился с потенциальными покупателями автомобилей в Интернете

Мужчина из Техаса, который хотел продать автомобиль, был убит во вторник после того, как отправился на тест-драйв с двумя покупателями, которых он нашел через приложение социальных сетей, сообщили власти.

Худхайр Хамдан, 55 лет, был найден лежащим без сознания в 700 квартале Порт Ричмонд Вэй в Арлингтоне около 6 часов вечера, сообщили в полицейском управлении Арлингтона.



Хамдан был срочно доставлен в местную больницу, где его констатировали смерть.



Детективы выяснили, что Хамдан помогал члену семьи продать автомобиль с помощью приложения для социальных сетей и связался с человеком, который выразил заинтересованность в покупке автомобиля, сказали в полиции.

Хандан согласился поехать вечером на тест-драйв с потенциальным покупателем.