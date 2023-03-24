Протесты во Франции ставят под угрозу визит Карла III

Первая зарубежная поездка короля Великобритании Карла III на следующей неделе может столкнуться с замусоренными улицами, транспортными забастовками и срывом его визита во Францию.

Советник президента Франции Эммануэля Макрона, попросивший об анонимности, сообщил AFP в среду, что "программа все еще прорабатывается обеими сторонами".



Запланированный тур британского суверена, призванный стать декларацией дружбы по обе стороны Ла-Манша, проходит в то время, когда Франция охвачена массовыми протестами против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.



Тысячи тонн мусора скопились на улицах Парижа, куда Чарльз прибудет в воскресенье с супругой королевы Камиллой, а профсоюзные активисты предупредили, что могут сорвать его выступление в Бордо (юго-запад).



В расписании монарха в винодельческом городе значится поездка на трамвае и посещение мэрии, где на прошлой неделе произошли столкновения.



"Почти наверняка король не сможет сесть на трамвай", - сказал Паскаль Месгени из профсоюза CFTC местной газете Sud Ouest.