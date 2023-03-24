США поддерживают расследование в отношении Мадуро по поводу коррупции в Чавизмо

Правительство США в среду выразило поддержку начатому президентом Венесуэлы Николасом Мадуро расследованию коррупции в рядах Чавизмо.

"Мы поддерживаем усилия по искоренению коррупции, в том числе в Венесуэле, и мы будем продолжать следить за ситуацией по мере ее развития", - сказал Джон Кирби, представитель Белого дома, на пресс-конференции, отвечая на вопрос EFE.



По словам Кирби, Соединенные Штаты ожидают, что расследование будет "прозрачным, тщательным и максимально независимым".



"Расследование только началось, поэтому я не думаю, что буду давать ему оценку до того, как они его проведут, но мы призываем власти Венесуэлы провести его так, чтобы оно было подотчетным, прозрачным и заслуживающим доверия", - сказал Кирби.