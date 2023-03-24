Легенда тенниса Мартина Навратилова объявила, что она "свободна от рака" после того, как всего несколько месяцев назад боялась, что "не доживет до следующего Рождества".

У 18-кратной чемпионки турниров Большого шлема, у которой в 2010 году был обнаружен рак груди, в конце прошлого года были обнаружены две опухоли.

66-летняя Навратилова сказала, что эти опухоли, в горле и груди, были обнаружены на ранней стадии. Она начала лечение в конце января в Нью-Йорке.

"Насколько известно (врачам), я свободна от рака", - сказала она в интервью программе Пирса Моргана TalkTV.

"Мне все еще придется иметь дело с правой грудью, и, вероятно, мне придется пройти облучение. Но это займет всего пару недель, и это даже не считается", - пояснила она. И по этому поводу она сказала, что это скорее профилактическое лечение. "Это на 99% поправимо".