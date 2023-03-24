Легенда тенниса Мартина Навратилова объявила, что она свободна от рака
Легенда тенниса Мартина Навратилова объявила, что она "свободна от рака" после того, как всего несколько месяцев назад боялась, что "не доживет до следующего Рождества".
У 18-кратной чемпионки турниров Большого шлема, у которой в 2010 году был обнаружен рак груди, в конце прошлого года были обнаружены две опухоли.
66-летняя Навратилова сказала, что эти опухоли, в горле и груди, были обнаружены на ранней стадии. Она начала лечение в конце января в Нью-Йорке.
"Насколько известно (врачам), я свободна от рака", - сказала она в интервью программе Пирса Моргана TalkTV.
"Мне все еще придется иметь дело с правой грудью, и, вероятно, мне придется пройти облучение. Но это займет всего пару недель, и это даже не считается", - пояснила она. И по этому поводу она сказала, что это скорее профилактическое лечение. "Это на 99% поправимо".
Опубликовано: Иван Ободов