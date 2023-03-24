По меньшей мере 507 погибших в Малави в результате удара циклона Фредди

Число погибших в Малави от последствий циклона "Фредди", обрушившегося на страну на прошлой неделе, возросло до 507 человек, подтвердило Управление ООН.

Согласно последнему отчету этого агентства ООН, переданному сегодня в агентство EFE, более 550 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, в то время как по меньшей мере 537 человек пропали без вести.



Циклон вышел на сушу в южном регионе страны 12 марта и покинул Малави в пятницу. Наиболее пострадавшими районами оказались Блантайр и Муландже, где погибли 212 и 143 человека соответственно.



Согласно новым данным, общее число погибших от циклона на юге Африки превысило 680 человек, после того как в последние недели он также обрушился на Мозамбик и Мадагаскар.